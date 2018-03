Familienplanung im Eiltempo: Hana Nitsche (32) lässt nicht nur die Babybombe platzen. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verrät gleich mit, dass sie sich auch verlobt hat! Ihr Liebster Chris hatte schon länger immer wieder Andeutungen gemacht – auf den Bahamas im Pärchenurlaub war es dann so weit. "Er kam an und meinte 'Wenn du das Baby von mir im Bauch trägst, möchte ich auch, dass du meinen Ring hast'", verriet die überglückliche Baldmama im Promiflash-Interview. Und obwohl sich die 32-Jährige eigentlich noch ein wenig Zeit lassen wollte, konnte Hana diesem romantischen Antrag unter Palmen einfach nicht widerstehen.



