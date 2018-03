Diese Bald-Mama genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Vor Kurzem gaben die Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) bekannt, dass sie mitten in einem brandneuen Projekt stecken, und zwar dem Abenteuer Baby! Die Schauspielerin ist bereits im siebten Monat schwanger und so schlemmerfreudig wie eh und je – von After-Baby-Body-Druck fehlt dagegen glücklicherweise jede Spur!

Im Interview mit Promiflash könnte die werdende Mutter nicht mehr strahlen: In 25 Schwangerschaftswochen hat Jenefer bisher 13 Kilogramm zugenommen, was sie selbst aber absolut nicht stört: "Ich finde jetzt auch nicht, dass es schlecht aussieht", sieht es der TV-Star entspannt. Natürlich möchte sie irgendwann wieder zu ihrer alten Form zurückkehren, Stress macht sie sich deswegen aber nicht.

"Ich werde mir Zeit lassen und mir die Zeit gönnen und ich finde, jede Frau sollte das auch tun", so die selbstbewusste Fast-Mutti. Sobald sie sich dafür bereit fühle, freue sie sich aber ebenso darauf, wieder aktiver zu werden. "Und mir gefällt's", kann ihr erfreuter Verlobter Matze dem Body-Plan seiner Herzensfrau nur zustimmen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Schauspielerin

Promiflash Matthias Höhn und Jenefer Riili, "Berlin – Tag und Nacht"-Darsteller

