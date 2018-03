Diese Nachricht schockierte alle Fans des beliebten Schauspielers: Das Traumschiff-Kapitän Siegfried Rauch (✝85) ist am Sonntagabend verstorben. Wurde zunächst noch angenommen, dass er aufgrund eines Treppensturzes ums Leben gekommen war, ist mittlerweile klar, dass der Sturz nur die Folge eines Herzversagens war. Nach zahlreichen Prominenten und Kollegen nimmt nun auch eine langjährige Weggefährtin Abschied von ihrem "Siggi". Mit Heide Keller (76) stand Rauch jahrelang in seiner Paraderolle vor der Kamera.

"Ach Siggi, vierzehn Jahre standen wir für das 'Traumschiff' vor der Kamera, drehten an den schönsten Orten der Welt", schreibt die 76-Jährige jetzt in einem rührenden offenen Abschiedsbrief bei Bild. Bewegt erinnert sich die Darstellerin an Anekdoten von den "Traumschiff"-Dreharbeiten und blickt auf Rauchs beispiellose Karriere zurück: "Das hat dich ausgemacht: Du hattest ein großes Leben, eine große Filmkarriere. Viele wären da abgehoben, aber du warst absolut bodenständig, tief verwurzelt in deiner oberbayerischen Heimat."

"Als du das 'Traumschiff' 2013 verlassen hast, habe ich dich sofort vermisst", erklärt sie außerdem und berichtet auch von Siegfried Rauchs zweitem großen Talent – der Musik. "Unvergessen die Momente, in denen du zu deiner geliebten Gitarre gegriffen hast und Songs von Frank Sinatra oder Dean Martin gesungen hast."

Public Adress / ActionPress Heide Keller und ihre Crew auf der MS "Deutschland"

Matthias Nareyek / Getty Images Siegfried Rauch bei der "Unser Le Mans"-Buchpräsentation in Berlin 2016

WENN.com Heide Keller, Schauspielerin

