Was für eine süße Geschichte. John Stamos (54) überzeugt so sehr als cooler, liebenswürdiger Onkel Jesse in Full House und Fuller House, dass ein kleines Mädchen seine Mama unter Tränen bat, den Schauspieler in ihr Haus zu holen. In einem Clip, den die Mutter des schnuckeligen Fans aufnahm und den der Serienstar bei Instagram postete, ist die kleine Iris unter Tränen zu hören: "Ich möchte Onkel Jesse! Er soll zu uns kommen." Und Iris wurde erhört: John teilte nur wenig später einige Fotos bei Social Media, die beweisen, dass er mit dem Kind facetimte. Und nicht nur das: Er lud Iris auch ein, das "Fuller House"-Set zu besuchen.



