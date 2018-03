Geht's für Judith Williams (45) jetzt bergab? In der Auftaktshow der diesjährigen Ausgabe von Let's Dance tanzte sich die Die Höhle der Löwen-Jurydame in die Herzen der Zuschauer und durfte am Ende des Abends sogar das Direktticket für die nächste Entscheidung mit nach Hause nehmen. Ausruhen steht für sie trotzdem nicht auf dem Plan. Mit Profipartner Erich Klann (30) geht's im Training wild her. So wild, dass sie schon jetzt ihre ersten Blessuren davon trägt.

Seit Samstag befinden sich die diesjährigen "Let's Dance"-Stars in den Vorbereitungen für die nächste Freitagabend-Liveshow. Unter ihnen auch Judith Williams, die schon jetzt als heiße Favoritin auf den Sieg gehandelt wird. Momentan dürfte die Konzentration der schönen Brünette allerdings auf etwas ganz anderes gerichtet sein: ihre Gesundheit. In einem Update auf ihrem Instagram-Account verriet sie: "Bodycheck Dienstagmorgen, 6:30 Uhr: Zwei Blasen an den Füßen, Rücken fühlt sich an wie einmal auf und abgebaut, Beine schlabbern, ABER es ist noch alles dran. Unglaublich, aber wahr." Oh, oh, ob sie so tatsächlich Vollgas geben kann?

Auch wenn es in der beliebten Tanzshow hauptsächlich um den Spaß bei der Sache geht, dürfte für Judith ein Platz auf dem Treppchen erstrebenswert sein. Wie sie die harte Anfangsphase überwinden will? Ganz einfach: "Habe mir heute Nacht meine Strategie überlegt, um mich selbst zu überlisten: Nicht nachdenken, einfach weiter tanzen." Ihre Motivation spiegelt sich übrigens auch in ihrem Teamnamen wider. À la Barack Obamas (56) Wahlkampfslogan "Yes we can" hören Judith und Erich ab sofort auf den Spruch "Yes Ju Klann".

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams und Erich Klann im "Let's Dance"-Tanztraining

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann in der ersten Folge von "Let's Dance"

Alexander Hassenstein / Getty Images Judith Williams bei der GLOW-Messe 2017

