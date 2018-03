Endlich ist es wieder soweit: Seit Freitag flimmert das Tanzformat Let's Dance über die deutschen TV-Bildschirme. In der großen Auftaktshow am vergangenen Freitag wurden die Teams gebildet, in den nächsten Wochen soll es ums Ganze gehen. Wer holt sich den begehrten Pokal? Auch drei neue Profi-Tänzer sind in der diesjährigen Staffel am Start. Wie sie wohl bei Tanz-Urgestein und Neu-Mama Isabel Edvardsson (35) ankommen?

Promiflash traf die ehemalige Let's Dance-Profidame beim "Perfect Easter Table"-Event und fachsimpelte mit ihr dort über die Neuzugänge in der Primetime-Sendung. Überrraschung: Die drei Neuen sind für die schöne Blondine, die in diesem Jahr nicht bei der Tanzshow antritt, keine Unbekannten. Sie kennt sie aus dem Tanzbusiness. Zwei haben es der gebürtigen Schwedin besonders angetan: Valentin und Renata. "Sie tanzen schon sehr lange zusammen mit anderen Schülern von mir. Ich kenne sie ewig, beide sind sehr lieb und sie werden sicher einen guten Job machen", erzählte Isabel in dem Interview. Charlotte Würdig (39) und Jimi Blue Ochsenknecht (26) dürfen sich also freuen. Die Moderatorin zieht mit Valentin Lusin (31) in den Kampf, während Schauspieler Jimi Blue an der Seite von Renata Lusin (30) antritt.

Über Lob von Isabel darf sich auch der dritte neue Profi im Bunde freuen: Katja Kalugina "Sie hat bei meinem Mann trainiert, als sie jünger war. Die ist super-lieb, eine sehr gute Tänzerin. Passt perfekt." Katja geht mit YouTube-Star Roman Lochmann (18) an den Start.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina

