Das ist mal eine Liebeserklärung der etwas anderen Art! Oana Nechiti (30) und Erich Klann (30) sind eines der Let's Dance-Traumduos. Schon seit Jahren fegen die zwei Profitänzer als Partner der Promis in der beliebten TV-Show übers Parkett. Bereits seit 2009 sind die beiden ein Liebespaar. Ihrem Schatz widmete Oana jetzt rührende – wenn auch ungewöhnliche – Worte im Netz, um ihm ihre Liebe zu erklären.

"Danke dafür, dass ich dich all diese Jahre in deiner Kunst beobachten durfte und weiterhin darf", schrieb die Vollbluttänzerin in einem Instagram-Post. Dass sie sich mit ihrem Schatz eine gemeinsame Leidenschaft teilt, schweißt das Paar offenbar sehr zusammen. Die 30-Jährige fuhr fort: "Du bist nicht perfekt, aber verdammt nah dran! Ich liebe dich sooo sehr!"

Dem Partner erläutern, dass er nicht perfekt sei? Durchaus keine klassische Liebeserklärung. Doch für Oana muss Erich offenbar gar nicht fehlerlos sein, um der perfekte Partner für sie zu sein. Kein Wunder, dass die Langzeit-Verliebten auch schon fleißig zweiten Nachwuchs planen. Ihr erster Sohn kam 2012 zur Welt.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann im "Let's Dance"-Studio

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti, Tänzer

