Sie können nicht nur niedlich – auch verrücktes Quatschmachen gehört bei Daniel Völz (33) und seiner Kristina Yantsen zum Alltag! Erst vergangene Woche schenkte der Bachelor seiner Angebeteten die allerletzte Rose und sein Herz. Nach der großen Enthüllung, dass die Turteltauben auch Monate nach der Showaufzeichnung noch ein Pärchen sind, folgten zahlreiche süße Knutsch- und Kuschelaufnahmen. Daniel postete jetzt neue lustige Couple-Pics – und bewies, wie happy ihn seine Liebste macht!

Mit ihr kann er immer lächeln: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der einstige Blumenkavalier jetzt zwei ulkige Schnappschüsse. Das erste Foto zeigt das Paar verschmust aneinander gelehnt – Bild Nummer zwei präsentiert jedoch die unperfekte und witzige Wahrheit. Mit einem schelmischen Zwinkern schaut Kristina lasziv in die Kamera, während sie Daniels Bein scherzhaft umfasst. Dazu schreibt ihr Schatz: "Immer bringt sie mich zum Strahlen. Und rumalbern können wir auch immer!" Mit den romantischen Hashtags #WardieReisewert und #meineLiebste rundet er seinen Beitrag ab.

Dass sie trotz ihrer ungewöhnlichen Liebesgeschichte ein normales Paar sind, versicherten der Hundefreund und die gebürtige Kasachin bereits vor wenigen Tagen. Auf die Frage, auf was er sich nun am meisten freue, antwortete Daniel im Promiflash-Interview: "Für mich ist es das Allerschönste, jetzt zu wissen, dass ich mit Kristina über die Straße gehen kann. Wir können in den Zeitungsladen, wir können Toilettenpapier kaufen gehen, wir können ganz normal durch den Alltag gehen!" Bis zur Ausstrahlung des Finales mussten die beiden ihre Liebe geheim halten.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen, Bachelor-Paar 2018

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Völz und Kristina Yantsen in Düsseldorf

