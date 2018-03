Da muss Mama eben gucken, wo sie bleibt! Sophia Cordalis ist mit ihren zwei Jahren wohl ein Mädchen, wie es im Buche steht. Vom pinken Kinderzimmer über rosafarbene Klamotten bis hin zum coolen Spielzeug – Mutti Daniela Katzenberger (31) hat eben wirklich an alles gedacht. Besonders Puppen haben es der kleinen Prinzessin angetan – nur dass Sophia ihre Lieblinge ins elterliche Bett einquartiert: Damit hat die TV-Blondine mit Sicherheit nicht gerechnet.

Die Zweijährige gönnt sich ein Schläfchen – mit von der Partie: vier Püppchen, zwei Barbies und eine Minnie Maus. Die putzige Nickerchen-Crew hält Mami Dani nun auf Facebook für ihre Fans fest. "Wie gut, dass die Puppen heute Nacht Platz im Bett hatten", schreibt sie zum süßen Schnappschuss. "Sophia ist aber eine ganz liebe Puppenmami", freut sich eine Followerin, während andere User feststellen, dass es bei ihnen zu Hause nicht anders aussieht.

Schon im Promiflash-Interview kurz vor Weihnachten hatte die Katze verraten, wie sehr das Töchterchen vor allem Doll Annabell liebt: "Selbst in der Badewanne und beim Einkaufen darf die Puppe nicht fehlen." Jetzt ist das Lieblingsspielzeug also auch im Nachtlager am Start und bringt gleich eine Schar Freunde mit!

Facebook / katzenberger.daniela Sophia Cordalis, Tochter von Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de