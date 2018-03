Seit Kurzem macht dieses süße Gerücht die Runde: Profi-Tänzerin Motsi Mabuse (36) soll schwanger sein. Die Süfafrikanerin schweigt zu den Spekulationen – doch gibt ihr Juror-Kollege Joachim Llambi (53) nun vielleicht den entscheidenden Hinweis? Auf die Frage von Promiflash, ob die Let’s Dance-Jury nach dieser Staffel bestehen bleiben wird, antwortete der 53-Jährige SO: "Was die kommenden Jahre ist, ich habe ja keine Kugel, ob das alles so schön bleibt, wie es ist. Also dieses Jahr das sechste Mal und dann werden wir uns im Juli alle gemütlich zusammensetzen und mal gucken, wie es war, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es so bleiben würde."



