Eine wollte ihren Körper wohl vor neugierigen Blicken verstecken! Gestern Abend startete die elfte Staffel Let's Dance mit Folge 100 der rhythmischen Tanzsendung. Wie immer glänzten auch die Fashionvictims der Jury, Jorge Gonzalez (50) und Motsi Mabuse (36), mit ihren Looks. Erst vor wenigen Tagen hatte die Jurorin in einem XXL-Kleid die Schwangerschaftsgerüchte angeheizt. In der Eröffnungsshow am Freitag wählte die 36-Jährige erneut ein Flatterdress und war nach Promiflash-Beobachtungen erstaunlich ruhig im Studio – ein Indiz für ihr Babyglück?

In den Werbepausen blieb die temperamentvolle Wertungsrichterin oft an ihrem Platz am Pult sitzen. Eine große Überraschung, denn in den vorherigen Staffeln hatte Motsi die Unterbrechungen häufig genutzt, um eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen und dem Publikum so richtig einzuheizen. Dieses Verhalten und die Walla-Walla-Klamotte sorgten für viele Spekulationen ihrer Facebook-Fans, die vermuten: Die Jurorin und Ehemann Evgenij Voznyuk erwarten Nachwuchs!

Ob Motsi unter ihrem Kleid wirklich einen wachsenden Bauch verhüllen wollte? Bisher hat sich die gebürtige Südafrikanerin noch nicht zu diesem Thema geäußert. Seit ihrer Hochzeit mit Evgenij im vergangenen Jahr halte sich dieses Gerücht aber hartnäckig, wie ihr Management zuletzt in der Bild berichtet hatte.

Lukas Schulze/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury in der ersten Sendung

Anzeige

Becher/WENN.com Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse bei der Goldenen Kamera 2018

Anzeige

WENN.com Motsi Mabuse bei "Let's Dance" in Köln 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de