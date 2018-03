Was für ein Hammerlook mit tieferer Bedeutung! Vergangenen Montag hat Meghan Markle ihren wohl größten royalen Auftritt: An der Seite der Queen (91) begleitet die Verlobte von Prinz Harry (33) die königliche Familie zum Commonwealth Day in die Westminster Abbey Kirche. Das Outfit der Amerikanerin ist an diesem Tag mal wieder äußerst stilvoll und verbirgt eine kleine Botschaft in ihrem Look! Mit einem cremeweißen Mantel der Designerin Amanda Wakeley zollt Meghan Prinzessin Diana (†36) subtil einen Tribut. Schon zu Lebzeiten trägt Diana die Luxusmarke. Auch das Barett der 36-Jährigen ist ein klares Statement und stammt vom Lieblingsdesigner der einstigen Prinzessin der Herzen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de