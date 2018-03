Die Welt ist fassungslos! Am Mittwochmorgen wurde bekannt: Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Wissenschaftler sei friedlich in seinem Haus eingeschlafen. Das Genie machte sich vor allem im Bereich der Physik und Astrophysik einen Namen und veränderte mit seinen bahnbrechenden Entdeckungen die Sicht auf das Universum. Hawkings Fans nahmen jetzt mit rührenden Zeilen von ihrem Idol Abschied.

Auf Twitter zeigten unzählige User ihre Trauer über Hawkings Ableben in bewegenden Posts: "Gute Reise, Stephen Hawking. Ich hoffe, du bekommst nun vielleicht die Antworten, nach denen du gesucht hast. Was für ein Verlust für die Menschheit!" Ein anderer Fan machte seinen Schmerz ebenfalls in einem Tweet deutlich. "Jetzt ist er bei den Sternen. Mach's gut, Stephen Hawking. Danke, dass du bei uns warst", schrieb er. In einem waren sich Stephens Anhänger einig: Der Physiker wird niemals vergessen werden!

Auch die Stars der Kultserie The Big Bang Theory sind tief bewegt von Hawkings Tod. Auf der offiziellen Instagram-Seite zollten sie dem Wissenschaftler, der in der Sitcom rund um eine Physiker-Nerds-Clique mehrere Gastauftritte hatte, ihren Tribut. "In liebevoller Erinnerung an Stephen Hawking. Es war eine Ehre, ihn bei 'The Big Bang Theory' zu haben. Danke, dass du uns und die Welt inspiriert hast", schrieben sie unter ein Foto mit Stephen.

Bryan Bedder/Getty Images for Breakthrough Prize Foundation Stephen Hawking bei einem Vortrag in Cambridge

Niklas Hallen / Getty Images Stephen Hawking bei einem Vortrag

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Stephen Hawking mit den Stars von "The Big Bang Theory"

