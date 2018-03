Wie sehr trifft Zayn Malik (25) die Trennung von seiner Modelfreundin? Erst vor wenigen Stunden haben Gigi Hadid (22) und der Ex-One Direction-Sänger ihr Beziehungsaus bekanntgegeben. Während beide in ihren ersten offiziellen Statements von einer harmonischen und freundschaftlichen Trennung sprechen, scheint der Musiker doch stark zu leiden. Beim melancholischen Abhängen auf seiner Terrasse hat Zayn jetzt eine wahre Ekel-Aktion abgeliefert.

Ist ihm jetzt vielleicht alles total egal? Dass die Poolterrasse seiner Villa in Miami von außen einsehbar ist und er deshalb in den letzten Tagen immer wieder von Paparazzi abgelichtet wurde, müsste der 25-Jährige eigentlich wissen. Dennoch ließ er alle Hemmungen fallen. Auf den neuesten Fotografen-Schnappschüssen rotzt der gebürtige Engländer ungeniert mitten auf die Fliesen vor seinem Pool, die rauchende Kippe in der Hand. Auf den restlichen Bildern ist zu sehen, wie er sich eine Zigarette nach der anderen ansteckt.

Qualmt er damit den Trennungsschmerz weg? Es scheint ganz so, als würde das Beziehungsende Zayn mehr zu schaffen machen als seiner 22-jährigen Ex-Freundin. Während Gigi den vollen Support ihrer Familie bekommt, hängt der Teenieschwarm allein in seiner Villa in Florida herum. Glaubt ihr, Zayn lässt sich gerade gehen? Stimmt ab!

Neil Warner / Splash News Zayn Malik und Gigi Hadid in New York

AM/Splashnews Zayn Malik, Sänger

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik

