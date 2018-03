Sie flüchtet vor dem erneuten Beziehungs-Chaos! Seit Jahren halten Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) ihre Fans mit ihrer Liebe auf Trapp. Mal sind die beiden Popstars total in love, mal herrscht monatelange Funkstille. Nachdem sich das Dream-Couple in den vergangenen Monaten wieder angenähert hatte, soll ihre Liebelei jetzt ein weiteres Mal gescheitert sein. Während sich der "Sorry"-Interpret aktuell in seinem Luxusschlitten ausheult, hat Selena jetzt die Flucht nach Hause ergriffen!

Wie ein Insider dem Magazin E! News verriet, müsse Selena nach all den Schlagzeilen um das Liebes-Wirrwarr erst mal wieder runterkommen: "Selena ist übers Wochenende nach Texas zu ihrer Familie gereist. (...) Sie wollte ein bisschen Zeit haben, um den Kopf freizubekommen, bevor sie herausfinden kann, was als nächstes kommt." Interessant, dass Selena besonders in dieser Situation Zuflucht bei ihren Verwandten sucht. Schließlich soll doch Selenas Mutter Mandy Teefey (41) der Grund für den Streit zwischen ihr und dem Biebs sein. Angeblich sei sie von dem Liebes-Comeback überhaupt nicht begeistert gewesen.

Und die Meinung ihrer Mum ist der 25-Jährigen wohl besonders wichtig. Immerhin hat Selenas Nierentransplantation im Sommer 2017 Mutter und Tochter wieder zusammengeschweißt. Ob Sel nach der kleinen Auszeit eine Beziehungs-Entscheidung wirklich leichter fällt? Stimmt in der Umfrage ab.

Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in Los Angeles

Said Elatab / Splash News Selena Gomez, Sängerin

Pascal Le Segretain/GettyImages Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

