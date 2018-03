Die Beschreibung passt auf jeden Fall! Bloggerin Brittany Allyn sorgte mit ihrem jüngsten Podcast für viele Spekulationen. Dort berichtet die New Yorker Beziehungsratgeberin über eine süße Romanze, die sie im vergangenen Sommer mit einem Popstar hatte. Und auch, wenn sie ihn nicht namentlich benennt, sind sich die Fans absolut sicher: Dabei kann es sich nur um den "Wrapped Up"-Interpreten Olly Murs (33) handeln!

Unter dem Titel "Wie werde ich einen Popstar in zehn Tagen los" beschreibt Brittany ihre kurze Liaison mit einem Musikstar. Laut Mirror passt die detailreiche Beschreibung des Mister Unbekannt ziemlich gut auf den smarten Briten. Es handelt sich nämlich um einen Gentleman aus Essex, der Skinny Jeans und voluminöses Hairstyling liebt. Optik und Heimat treffen also definitiv zu! Außerdem postet die Blondine zu dem Beitrag ein Video, in dem der Sänger den Tina Turner (78)-Hit "What's Love Got To Do With It" performt, den er ihr gewidmet haben soll. "Wir haben einen Pakt geschlossen, dass er immer, wenn er diesen Song singt, an mich denkt", erzählt die 32-Jährige über ihre geheime Liebschaft.

Falls es sich bei diesem mysteriösen Flirt tatsächlich um Olly handelt, entpuppt er sich als waschechter Romantiker. Die beiden Turteltauben sollen sich über Ziele und Träume ausgetauscht haben und sich nach dem Date mit einem schüchternen Kuss vor ihrer Haustür verabschiedet haben.

Instagram / brittanyallyn Brittany Allyn, Bloggerin

WENN Olly Murs beim Big Feastival 2017

WENN / Mario Mitsis Olly Murs beim Capital Summertime Ball 2017

