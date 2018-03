Potter-Heads aufgepasst – der erste Trailer zum 2. Teil der Fantastic Beasts ist endlich da! Eddie Redmayne (36) schlüpft wieder in seine Paraderolle des exzentrischen Zauberers in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen. Als Newt Scamander treibt er ein weiteres Mal sein Unwesen und eilt seinem ehemaligen Lehrer Albus Dumbledore zu Hilfe. Dieser Teaser-Trailer verspricht schon jetzt so einiges: Ein riesiges Staraufgebot mit Eddie, Johnny Depp (54) und Jude Law (45) sowie gewaltige Bilder und jede Menge Action.



