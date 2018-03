Da ging es mächtig zur Sache! Diesen Eindruck erweckte die achte Staffel der Kuppelshow Der Bachelor zumindest bei den Zuschauern. Der liebessuchende Daniel Völz (33) soll nämlich mit einigen seiner 24 Kandidatinnen nicht nur Küsse, sondern auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben. Einer, dem das Verhalten des gebürtigen Berliners übel aufstieß, ist der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat Niklas Schröder. Für ihn kann die abgelaufene Staffel auf Bettgeschichten reduziert werden.

Promiflash traf den Ex-Rosenboy von 2017 zum Interview im me and all hotel Düsseldorf. Dabei verriet Nik, dass er nicht verstehen könne, wie Daniel fast allen Frauen gegenüber Emotionen andeuten konnte: "Er hat ja fast jeder das Gefühl gegeben, dass er sie toll findet, Gefühle hat oder verliebt ist. Das hat er halt übertrieben. Das macht man vielleicht bei zwei, drei Frauen, aber nicht bei allen." Das sei ein großer taktischer Fehler gewesen und hätte ihm auch die Glaubwürdigkeit genommen. "Das war auf jeden Fall 'ne recht gute Bumsveranstaltung", resümierte der Tattoofreund nüchtern.

Der Titel des "Sexelors" macht dem einstigen Rosenkavalier selbst gar nichts aus. Schließlich könne sowohl Daniel als auch seine Auserwählte Kristina Yantsen abschätzen, was bei den Dreharbeiten tatsächlich gelaufen ist. "Weil letztendlich wissen wir ja, was wirklich ist und wir wissen, was echt ist – und viel wichtiger ist mir, was sie denkt und wie sie das empfindet", betonte der 33-Jährige gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, bekannt aus "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Kandidatin Carina bei ihrem Dreamdate mit Bachelor Daniel Völz

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen, Bachelor-Paar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de