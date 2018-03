Da verstehen sich aber zwei Mütter prächtig! Vergangenen Dienstag kündigte Sarah Lombardi (25) ein ganz besonderes Play Date an – zusammen mit Alessio (2) besuchte die Vollblut-Mama Nina Moghaddam (37) und ihren Sohn. Für die Sängerin stand schon davor fest: die beiden Knirpse werden sich bestimmt prächtig verstehen. Aber auch Sarah und Nina scheinen sich gemeinsam amüsiert zu haben. Die Powerfrauen präsentierten sich nach dem Spielen erschöpft aber happy!

Via Facebook teilte die 25-Jährige einen süßen Schnappschuss von sich und der Moderatorin. "Wenn Mamis sich vornehmen, einfach mal eine Runde zu quatschen, endet es irgendwie trotzdem im chaotischen Kinderzimmer", betitelt die Musikerin ihren Post. Und tatsächlich, das Toben und Bespaßen der Kids sieht man den beiden Ladys an. "Ja, ich sehe total fertig aus mit der Welt! So fühle ich mich heute auch", schrieb Sarah weiter in ihrem Beitrag.

Scheinbar wurden aus den beiden Jungs tatsächlich richtig gute Freunde! Schon Stunden vor dem Treffen kündigte die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25) das niedliche Freundschaftsexperiment an. "Und dann mal sehen, ob der Lenny und der Alessio sich gut verstehen und neue Kumpels werden", teilte die brünette Beauty in ihrer Instagram-Story mit.

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi in Dubai

Instagram/nina_moghaddam Nina Moghaddam und Söhnchen Lenny

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

