Er war nicht nur Physiker, sondern auch ein Fernsehstar! Der kürzlich verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawking (✝76) machte sich durch seine Entdeckungen in den Bereichen Relativitätstheorie und schwarze Löcher einen Namen als brillanter Kopf und galt als Genie seines Fachs. Er gewann außerdem zahlreiche Preise wie zum Beispiel den renommierten Adams Prize. Hawking war aber nicht nur in der Welt der theoretischen Physik zu Hause, sondern auch in der Popkultur. Promiflash präsentiert euch seine besten Cameo-Auftritte in TV-Shows!

Am bekanntesten dürfte seine wiederkehrende Gastrolle in der US-Sitcom The Big Bang Theory sein: In der Nerd-Serie dürfen die Wissenschaftler Sheldon (Jim Parsons, 44), Leonard (Johnny Galecki, 42), Raj (Kunal Nayyar, 36) und Howard (Simon Helberg, 37) ihr Idol in der 21. Folge der fünften Staffel kennenlernen. Sein humorvoller Auftritt in der Show kam bei den Fans so gut an, dass er noch in sechs weiteren Episoden mitspielte. Die Fernsehkarriere des Briten begann jedoch schon viel früher: Bereits 1993 verkörperte sich Hawking in der Serie "Star Trek: The Next Generation" selbst. Im Finale der sechsten Staffel der Show tauchte der Physiker als Hologramm neben Albert Einstein und Isaac Newton auf.

Darüber hinaus war der Brillenträger auch in Zeichentrickserien zu sehen: 1999 besuchte er Springfield, die fiktive Stadt des TV-Dauerbrenners Die Simpsons, zum ersten Mal – mehrere Gastauftritte sollten folgen. In dem Film "Futurama. Die Ära des Tentakels" aus dem Jahr 2008, der auf der gleichnamigen Serie beruht, trat Hawking ebenfalls auf. Er erschien als sein eigener Kopf im Glas, der eine wissenschaftliche Versammlung leitet.

The Simpsons / Facebook Die Simpsons

Futurama/Splash Stephen Hawking, George Takei, Bill Nye, and Neil Degrasse Tyson in "Futurama"

Jemal Countess/Getty Images Stephen Hawking bei einem Vortrag 2016 in New York

