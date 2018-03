Seit ihrem Let's Dance-Debüt steht Victoria Swarovski (24) in der Netz-Kritik – die meisten Zuschauer wollen ihre Vorgängerin Sylvie Meis zurück! Einen Fan hat die Kristallerbin aber auf jeden Fall schon sicher: Show-Kandidatin Judith Williams (45) findet die Leistung der Neu-Moderatorin super. "Victoria hat das hervorragend gemacht. Keiner kann sich vorstellen, wie schwer das nervlich ist, in solche Fußstapfen zu treten, dort eine so lange Show zu moderieren", supportete die Teleshopping-Queen im Promiflash-Interview. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de