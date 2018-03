Die 16-jährige Paula La Croix (16) hat inzwischen über 260.000 Anhänger in den sozialen Medien und arbeitet fleißig an ihrer Karriere. Wie ihre Landsmännin Gisele Bündchen (37) will die 16-Jährige ebenfalls als Model durchstarten. Und mit dem Star der Modeszene hat sie noch mehr gemeinsam als das Herkunftsland: Denn ihre Ähnlichkeit mit dem südamerikanischen Topmodel Gisele Bündchen ist wirklich verblüffend.

Dieselbe wohlgeformte Nase mit Sommersprossen, blonde Beach-Waves, hohe Wangenknochen und sogar die gleiche Augenfarbe – es verwundert kaum, dass auf Social Media das Nachwuchsmodel immer wieder mit Gisele verglichen wird. Das stört die Schülerin überhaupt nicht: "Mit Gisele verglichen zu werden ist eine Ehre, sie ist einfach unglaublich", verriet sie Yahoo Lifestyle. Sie wisse, dass die Ähnlichkeit mit der Victoria's Secret-Legende ihrer Karriere geholfen habe. Ein Modelagent machte sie als Erster auf ihre Ähnlichkeit mit dem Supermodel aufmerksam und sah großartige Chancen im Modebusiness für sie. Paula will sich gezielt nicht von ihrem großen Vorbild distanzieren, hat aber auch eigene Karrierepläne im Kopf: "Natürlich bin ich von ihr inspiriert – aber ich will meinen eigenen Weg gehen."

Die 16-Jährige, die diese Saison schon für Gucci auf der Mailänder Fashion Week gelaufen ist, bleibt erfrischend bodenständig und führt ein normales Teenagerleben. Zwischen den professionellen, makellosen Fotos postet sie genauso gerne Normalo-Pics von sich und ihren Freundinnen.

