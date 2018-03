Er ist schon wieder zu Scherzen aufgelegt! Von seiner Knie-OP, die Peer Kusmagk (42) kürzlich ambulant durchführen ließ, scheint der Radiomoderator sich bestens zu erholen. Noch muss er seiner Gesundheit zuliebe zwar Thrombosestrümpfe tragen, doch die lästigen Dinger nutzt er direkt für einen Spaß der besonderen Sorte – er würde seine Liebste Janni Hönscheid (27) offenbar gern mit seinen neuen Accessoires verführen!

Auf Instagram teilte der Dschungelkönig von 2011 einen Schnappschuss von sich, auf dem er die Stützstrümpfe trägt. Der TV-Star hat sich offensichtlich ordentlich in Schale geworfen und posiert für das Pic ganz lasziv. Ob der Papa von Emil-Ocean da seine weibliche Seite entdeckt? "Bin schon gespannt, wie Janni mein neues Schlaf-Outfit findet", schrieb der 42-Jährige zu dem Bild.

Die Surferin hatte ihren Schatz zusammen mit dem gemeinsamen Söhnchen in die Klinik gefahren, nach vier Stunden kam Peer schon per Krankentransport nach Hause. Auch, wenn so ein Eingriff sicherlich sehr schmerzhaft ist – seinen Humor hat der Naturliebhaber auf jeden Fall behalten!

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk im Krankenhaus

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk, Janni Höndscheid und Emil-Ocean

