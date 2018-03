Heute Abend ist es endlich so weit! In der neuen Folge von Let's Dance geht es nicht nur um die Wiederholung der Gruppentänze aus der letzten Woche, sondern auch ums Eingemachte – ein Star muss in der ersten Episode nach dem großen Kennenlernen schon das Parkett räumen! Wer muss die frisch polierten Tanzschuhe unweigerlich an den Nagel hängen? Und wer ist der absolute Publikumsfavorit?

Jessica Paszka (27), amtierende Bachelorette, will sich gemeinsam mit Profitänzer Robert Beitsch (26) auch noch den Titel des Dancing Stars 2018 sichern. GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) lässt mit Christian Polanc (39) die Hüften kreisen – Team "Christeen" for the win? Vorjahressiegerin Ekaterina Leonova (30), die sich mit Gil Ofarim (35) den Tanztitel erkämpfte, tritt mit Comedian Ingolf Lück (59) an. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) darf sich an der Seite von Renata Lusin (30) beweisen. Moderatorin Charlotte Würdig (39) trainiert schon fleißig mit Renatas Ehemann, Valentin Lusin (31). Roman Lochmann (18), Die Lochis-Hälfte und YouTube-Star, geht mit Katja Kalugina an den Start. Bruder Heiko Lochmann (18) will sein Können an der Seite von Kathrin Menzinger (29) beweisen. Schauspieler Bela Klentze (29) wirbelt heute Abend Partnerin Oana Nechiti (30) durch den Raum. TV-Koch Chakall tanzt an der Seite von Marta Arndt (28). Komiker Thomas Herrmanns schwebt mir Regina Luca (29) über das Parkett.

"Manta Manta"-Star Tina Ruland (51) lässt sich erneut vom fünfmaligen Showdance-Weltmeister Vadim Garbuzov (30) führen, Ex-Germany's next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (31) von Sergio Luca. Schauspielerin Julia Dietze (37) trainiert und tanzt mit Urgestein Massimo Sinató (37). Nur eine muss sich keine Sorgen machen: Die Höhle der Löwen-Powerfrau Judith Williams (45), die sich in der letzten Woche ein Direkt-Ticket ertanzen konnte und mit Oanas Verlobten Erich Klann (30) tanzen wird. Welcher Star ist euer Favorit?

