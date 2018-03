Die nächste Runde steht! Nach der Kennenlernshow von Let's Dance vergangene Woche müssen die Promis sich am Freitag nun erstmals so richtig beweisen, denn einer muss am Ende das Format gleich wieder verlassen. Einzig Die Höhle der Löwen-Powerfrau Judith Williams (45) erkämpfte sich bereits ein Direkt-Ticket und kommt unabhängig von ihrer Leistung in die nächste Runde. Jetzt wurden die Tänze der Paare von RTL bekannt gegeben und zumindest eines ist klar: Den Grundschritt haben sie alle schon drauf.

Barbara Meier (31), die Lochis und Co. dürfen nämlich nochmal mit den gleichen Disziplinen wie letztes Mal antreten. Cha Cha Cha steht an für Heiko (18) und Roman Lochmann (18), Koch Chakall, Bachelorette Jessica Paszka (27) und die Schauspielerinnen Julia Dietze (37) und Tina Ruland (51). Heiße Rhythmen kommen für die Neu-Tänzer dazu unter anderem von Shawn Mendes (19) oder Pitbull (37) ft. Kesha (31). Gerade für den Argentinier Chakall und Profi Marta Arndt (28) könnte es schon um alles gehen, denn der Turbanträger bekam die wenigsten Punkte von der Jury.

Am Wiener Walzer müssen sich erneut Alles was zählt-Star Bela Klentze (29) und Comedian Ingolf Lück (59) versuchen. Die langsamere Variante steht für GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (26), Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Judith Williams auf dem Programm. Richtig schnell wird es mit dem Quickstep dafür für Model Barbara Meier, Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Moderator Thomas Hermanns (55).

Lukas Schulze/GettyImages Chakall und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2018

Lukas Schulze/Getty Images Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Lukas Schulze / Getty Images Die Teams von "Let's Dance" 2018

