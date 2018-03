Mit Entspanntheit oder Aufregung zum Sieg? Jessica Paszka (27) und 13 weitere Promi-Kandidaten kämpfen aktuell in der beliebten Tanzshow Let's Dance um den Titel des Dancing Stars 2018. In der Kennenlernshow konnten die Hobby-Tänzer vergangene Woche schon mal zeigen, was sie drauf haben. Jetzt trainieren sie mit ihrem jeweils zugeteilten Profi-Tänzer. Doch wie groß ist die Angst vor der ersten richtigen Show? Jessi weiß, wer es am gelassensten sieht!

Im Interview mit RTL verriet die Ex-Bachelorette: "Barbara ist unfassbar entspannt. Sie ist in meinen Augen auf jeden Fall eine Konkurrentin. Sie hat so eine Gelassenheit. Ich habe sie öfter beobachtet und wir sind in den Proben zusammen, verbringen viel Zeit miteinander." Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (31) macht sich nicht allzu viel Druck. Stattdessen geht sie mit Ruhe und Konzentration an die Sache heran. Kein Wunder, auch sonst überzeugt die Beauty mit ihrer ausgeglichenen Art – egal, ob auf Red Carpets oder den Laufstegen dieser Welt. Und wie sieht's bei Jessica selbst aus?

Von Seelenruhe konnte bei ihr in der Eröffnungssendung nicht sie Rede sein. So gestand Jessi in dem Interview: "Ich bin eigentlich ein lockerer Mensch und mache alles mit purer Freude. Aber da war ich sehr angespannt." Tanzpartner Robert Beitsch (26) habe ihr die Aufregung allerdings ein wenig nehmen können. So dürften sicher auch die nächsten Performances auf dem Tanzparkett gelingen.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze/Getty Images Barbara Meier in der Auftaktshow von "Let's Dance"

Anzeige

Lukas Schulze/GettyImages Jessica Paszka und Christian Polanc in der Kennenlernshow von "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch und Jessica Paszka beim Training für "Let's Dance"

Anzeige

Jessi oder Barbara – wer kommt mit seiner Art weiter? Jessi Barbara Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de