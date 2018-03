Sie nimmt alles so, wie es kommt! Seit sieben Monaten schwebt Janni Hönscheid (27) im absoluten Mutterhimmel. Am 2. August erblickte Emil-Ocean das Licht der Welt und beglückt seine Eltern seitdem jeden Tag aufs Neue. Der kleine Mann wächst von Tag zu Tag und ist der ganze Stolz seiner Mama und seines Papas Peer Kusmagk (42). Nun gibt Janni wiedermal ein Update aus ihrem Leben mit Kind!

Dieses Mal teilte die leidenschaftliche Surferin besonders intime Gedanken aus ihrem Alltag via Instagram. "Wieder eine lange Nacht. Grund: die nächsten Zähnchen kündigen sich an", beginnt sie ihren nachdenklichen Post zum Zahnen von Söhnchen Emil. Die Vollblut-Mami scheint ziemlich geschlaucht von den kleinen Wehwehchen ihres Engels zu sein: "Keine Ruhe, kein Schlaf. Aufgestanden, gelaufen, gewippt, gesungen, gescheitert – die Nacht soll einfach zu Ende sein." Doch Janni ist die Optimistin in Person und weiß, dass es auch wieder ruhigere Tage gibt.

Nach der kleinen Weltreise scheint im Hause Hönscheid-Kusmagk so langsam wieder Normalität einzukehren. Seit Ende Februar ist die kleine Familie wieder in ihrer Heimatstadt – vermisst dennoch den Ozean schon sehr. "Wir haben große Sehnsucht nach dem Meer", schrieb Peer erst kürzlich auf seiner Facebook-Seite.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Janni Hönscheid

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

