Der Kleine ist eben ein richtiger Weltenbummler! Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) waren mit ihrem Sohn Emil-Ocean in den vergangenen zwei Monaten durch zahlreiche Länder gereist und entflohen so den kalten Wintertemperaturen in Deutschland. Seit Ende Februar sind sie nun wieder zurück in der Heimat. Doch irgendwie möchte sich der Alltag bei dem Trio nicht so recht einstellen: Emil-Ocean findet in Berlin einfach keine Ruhe!

Ihr Entdeckergen haben Janni und Peer offenbar an ihren Spross vererbt. Den kleinen Emil-Ocean zieht es nach wenigen Wochen in der Heimat schon wieder in die weite Welt. "Wir haben große Sehnsucht nach dem Meer und gehen heute zusammen ins Salzwasser-Schwimmbad", berichtet Papa Peer auf Facebook vom Fernweh seiner Familie. Dem Siebenmonatigen hat es in der tropischen Sonne offenbar besser gefallen als im kalten Deutschland.

Die Liebe zum Meer gehört bei der Promifamilie offenbar einfach dazu. Immerhin hatten sich auch Janni und Peer am weißen Sandstrand kennengelernt. Beim Kuppelformat Adam sucht Eva - Promis im Paradies verliebten sich die Surferin und der Radiomoderator im Herbst 2016. Ihr Sohnemann Emil-Ocean krönte im August 2017 das Glück der Abenteurer.

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und Janni Hönscheid mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Adam sucht Eva – Promis im Paradies, RTL Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

