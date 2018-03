Stefanie Giesinger (21) ist auf dem Weg der Besserung – wie sie mit ihrem neuesten Clip ihrer Instagram-Story beweist. Das Model leidet seit seiner Geburt an einer Darmverschlingung und musste sich in der letzten Woche – wie schon häufiger in der Vergangenheit – einer Bauch-OP unterziehen. Auf Social Media hielt Stefanie im Anschluss ihre Fans über ihre gesundheitlichen Fortschritte auf dem Laufenden: Direkt nach dem Eingriff zeigte sie ihre OP-Wunde. Eine Woche später präsentiert sie diese erneut, nun ohne Verband – und sie sieht bereits gut verheilt aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de