Zu einem Treffen mit IHR kann Brooklyn Beckham (19) nicht Nein sagen! Der Fotograf ist seit Kurzem wieder glücklich mit seiner On-Off-Flamme Chloë Grace Moretz (21) vereint. Die Turteltauben haben schon zum dritten Mal zueinander gefunden und zeigen sich verliebter denn je! Doch der Student hält anscheinend nicht nur gerne mit seiner Freundin Händchen – sondern auch mit Mami Victoria Beckham (43)!

Mit Victora verbrachte der 19-Jährige am Donnerstag einen Mutter-Sohn-Abend in London. Wie Just Jared berichtete, speisten die beiden zunächst in einem in einem Restaurant, anschließend spazierte das Duo Hand in Hand durch die Nacht. Während ihrer gemeinsamen Zeit besuchten die Designerin und ihr Sohn auch eine Kunstgalerie und schienen dort viel Spaß gehabt zu haben: Sie verewigten diesen gemeinsamen Moment mit einem besonderen Foto, das Vic auf ihrem Instagram-Account posteste.

Seine Mom wird Brooklyn ab jetzt auch für immer begleiten – denn die Liebe zu ihr geht dem Teenieschwarm mittlerweile dauerhaft unter die Haut! Vor wenigen Wochen ließ sich der Beckham-Spross ein ganz besonderes Tattoo stechen: Ein großes Herz mit der Inschrift "Mum" erinnert ihn nun tagtäglich an die erste Frau in seinem Herzen.

Valerie Macon/AFP/Getty Images Brooklyn Beckham und Chloë Moretz bei der Premiere von "Bad Neighbors 2"

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und Brooklyn Beckham in einer Kunstgalerie

Instagram/brooklynbeckham Tattoo von Brooklyn Beckham

