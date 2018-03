Sie ist ein wunderbares Vorbild. Nicht nur, dass Stefanie Giesinger (21) von Geburt an mit verdrehten Organen und einer Darmverschlingung zu kämpfen hat, nach der Operation vor einer Woche steht das Model auch ganz offen zu den Spuren, die der Eingriff an seinem Körper hinterlassen hat. Sie zeigte direkt nach der OP ihre Bauch-Wunde und präsentierte das allmählich verheilende Mal nun erneut. Dazu postete sie bei Instagram eine bedeutungsvolle Botschaft an ihre Fans: "Sieben Tage nach der Operation. Ja, nicht schön. Im Leben geht es aber um mehr als Schönheit."



