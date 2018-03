Kommen diese Liebes-News gar nicht so überraschend? Zwei Jahre lang sind Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (21) und ihr Liebster Frank Otto (60) trotz fast 40 Jahren Altersunterschied ein glückliches Paar. Nun machen die Turteltauben ernst: Die beiden haben sich verlobt! Doch kniete der Medienunternehmer wirklich erst kürzlich vor seiner Modelfreundin nieder – oder ist das Paar in Wahrheit schon viel länger einander versprochen?

Denn bereits im Oktober plauderte die Brünette im Interview mit Guten Morgen Deutschland über die Gespräche mit ihrem Liebsten um eine mögliche Hochzeit: "Also Frank möchte es nicht in Deutschland machen. Wir haben schon über Paris gesprochen." Bei der Frage, ob Frank bereits um ihre Hand angehalten hat, antwortete das TV-Gesicht jedoch weniger redefreudig. Sie winkte lediglich mit einem geheimnisvollen: "Das verraten wir nicht", ab! Waren der 60-Jährige und die Beauty einander zu diesem Zeitpunkt also schon versprochen – und konnten es wegen der äußeren Umstände nur noch nicht der Öffentlichkeit berichten?

Schließlich befand sich Frank Otto Ende letzten Jahres noch voll in den Scheidungsverhandlungen mit Stefanie, der Mutter seiner zwei jüngsten Kinder. Momentan ist aber noch nicht bekannt, ob die Eheauflösung des Millionärs und seiner einstigen Flamme mittlerweile rechtskräftig ist. Ist seine Verlobung mit Nathalie vielleicht ein Indiz für den endgültigen Schlussstrich mit der Ex?

Facebook/ Nathalie Volk Frank Otto und Nathalie Volk

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk beim Heldenherz Kinderschutzpreis in Hamburg

J. Carstensen / WENN Frank Otto und Stefanie Volkmer-Otto 2006

