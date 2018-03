Sie ist reich, sie ist schön und noch dazu so schön verliebt. Im Leben von Jennifer Lopez (48) könnte es aktuell nicht besser laufen. Erst kürzlich hatten Paparazzi die "Jenny from the Block"-Interpretin nach einem Date mit ihrem Sportlerfreund Alex Rodriguez (42) mit einem verdächtig funkelnden Klunker am Ringfinger abgelichtet. Läuten bei dem Paar etwa die Hochzeitsglocken? Nein! Aber eine vierte Ehe schließt Jennifer Lopez jedenfalls nicht aus.

Im Interview mit dem US-amerikanischen Fashionmagazin Harper's Bazaar plauderte die 48-Jährige jetzt ganz offen über ihre Beziehung zu dem Ex-Baseballspieler. "Ich glaube an die Ehe und würde sehr gerne mit jemandem zusammen alt werden. Aber ich will jetzt gerade auch nichts überstürzen. Was wir haben, ist gut und gesund. Wir kommunizieren sehr gut miteinander und haben Verständnis für das Leben des jeweils anderen", verriet sie. Verlobt sind die beiden Turteltauben folglich nicht. Zumindest noch nicht!

Die Latina, die für die Aprilausgabe des Magazins sogar das Titelblatt zieren wird, war bereits dreimal verheiratet. Aus ihrer letzten Ehe mit Marc Anthony (49) gingen die Zwillinge Emme (10) und Max (10) hervor. Auch Alex bringt zwei Kinder mit in die Beziehung. Die Sprösslinge verstehen sich untereinander blendend. Eine Hochzeit würde das Glück der Patchwork-Familie in jedem Fall abrunden.

All Access Photo / Splash News Jennifer Lopez und Alex Rodriguez beim Verlassen das Restaurant Craigs

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images for DirecTV Jennifer Lopez bei einem Konzert in Minneapolis, 2018

Anzeige

WENN.com Jennifer Lopez mit Alex Rodriguez und ihren Kindern bei einem Sportevent in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de