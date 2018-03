Nur noch anderthalb Monate, dann kommt das dritte Kind von Herzogin Kate (36) und ihrem Ehemann Prinz William (35) zur Welt! Wie auch schon bei der Geburt ihrer ersten beiden Wonneproppen, Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2), saugt die ganze Welt gespannt jedes Detail zum Baby-Ereignis des Jahres auf. Wie zum Beispiel, wer die werdende Dreifach-Mami ins St. Mary's Krankenhaus in London begleiten wird!

Am wichtigsten sind der Herzogin sicher ihre Liebsten! Nicht nur Will, sondern auch ihre Eltern stehen Kate kurz vor, während und nach der Geburt zur Seite. Während William wie auch bei Charlotte und George im Kreißsaal erwartet wird, ist noch nicht klar, wann Carole und Michael Middleton (68) ihre Tochter Catherine besuchen werden. Nach der Geburt von Söhnchen George waren Opa und Oma die ersten, die den kleinen Prinzen in die Arme schließen durften. Prinzessin Charlotte besuchten sie dann allerdings erst im Kensington Palast.

Neben der Familie darf auch Kates Stab nicht fehlen: Privatsekretärin Catherine Quinn kümmert sich um die PR-Arbeit rund um die Geburt des neuen Erdenbürgers. Friseurin Amanda Cook Tucker und Stylistin Natasha Archer sorgen auch nach Geburt Nummer drei dafür, dass Mama Kate während ihres ersten TV-Auftrittes vor den Pforten des Hospitals wie aus dem Ei gepellt aussieht. Was haltet ihr vom großen Geburts-Team der britischen Royals?

