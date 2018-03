Ganz eisern sagt Cathy Hummels (30) den Baby-Kilos den Kampf an. Die Fashion-Expertin wird im Januar zum ersten Mal Mama, während ihrer Schwangerschaft kann die Münchnerin aber einfach nicht ohne ihre geliebte Schokolade – doch damit ist jetzt Schluss. In ihrer Instagram-Story verrät die Brünette: "Die Süßigkeiten, die rühre ich im Moment gar nicht an beziehungsweise die Schokolade. Aber ich glaube auch, ich habe in meiner Schwangerschaft viel zu viel davon gegessen." Um die wenigen Pfunde loszuwerden, setzt Cathy deshalb auf Disziplin: Mit Sport, langen Spaziergängen und einem selbst auferlegten Nasch-Verbot will sie schon bald wieder ihr altes Gewicht zurück!



