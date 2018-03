Schon bald läuten die Hochzeitsglocken! Guido Maria Kretschmer (52) ist auch nach 32 Jahren Beziehung immer noch superglücklich mit seinem Partner Frank Mutters. Bereits 2012 haben die beiden ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen und wollen sich im September dieses Jahres auch ganz offiziell das Ja-Wort geben. Jetzt verriet Guido, dass er richtig dankbar dafür ist, dass er eine richtige Hochzeit erleben darf!

Im Interview mit Bild plauderte der Designer über seine Heiratspläne und machte dabei klar, wie viel ihm dieser Schritt bedeutet: "Es ist ja auch schon verrückt, dass ich das machen darf. Vielen Dank, Deutschland!" Damit spielt Guido auf die erst kürzlich erfolgte Einführung der Ehe für homosexuelle Paare an. Als selbstverständlich sehe er das nämlich nicht an: "Ich will niemanden was nehmen, Kinder und Familie gehen vor, aber es ist was Schönes, dass ich gleich wertgeschätzt werde mit allen Rechten und Pflichten!", schwärmte das TV-Gesicht weiter.

Na, wenn das mal nicht ein doppelter Grund ist, es richtig krachen zu lassen! Erst kürzlich gab der Fashionexperte bekannt, dass die romantische Sause auf Sylt stattfinden wird – und das "mit vielen guten Leuten".

Adam Berry/Getty Images Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters

Frazer Harrison/ Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

AEDT/WENN.com Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters bei der Geburtstagsparty von Udo Walz

