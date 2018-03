Sie wird mit Family-Support überhäuft! Khloe Kardashian (33) steht kurz vor der Geburt: Die im achten Monat schwangere Freundin von Tristan Thompson (27) feierte vor wenigen Tagen ihren Baby-Shower zusammen mit Freunden und der Familie. Besonders ihre vier Geschwister und ihre Mum unterstützen die werdende Mama in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Mit einem süßen Pic bedankte sich Khloe nun bei ihrer Family!

Via Instagram teilte die kugelrunde Mum-to-be einen zuckersüßen Schnappschuss des Kardashian-Jenner-Clans. Getreu dem Motto "Pretty in Pink" posierten Kris (62), Kendall (22), Kim (37), Kourtney (38) und Kylie (20) an der Seite ihrer hochschwangeren Schwester und Tochter. "Magische Momente mit den magischsten Frauen! Ich werde für immer verliebt in euch sein", schrieb Khloe unter das Bild. Bei so viel Unterstützung kann sie sich wirklich glücklich schätzen!

Schon vor wenigen Wochen hatte sich die Bande um den selbst ernannten "Momanager" Kris um einen Sprössling vergrössert. Kylie Jenner brachte ihre erste Tochter Stormi zur Welt. Auch Khloe erwartet ein Baby-Girl. Damit kann sich die 62-jährige Kris über ihr neuntes Enkelkind freuen.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloe Kardashian auf Khloes Baby-Shower

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

