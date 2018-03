Anfang Februar ließ Reality-Star Kylie Jenner (20) eine lange vermutete, aber deshalb nicht weniger beeindruckende Bombe platzen: Ganz heimlich brachte sie ihr erstes gemeinsames Kind mit Rapper Travis Scott (25) zur Welt. So geheim sie ihren Babysegen während ihrer Schwangerschaft hielt, desto offener geht sie mittlerweile mit ihrem Familienglück um. DIESE bisher unbekannten Details dürften aber selbst eingefleischte Kylie-Fans umhauen!

Auf ihrem Twitter-Account lud die Social-Media-Queen ihre treuen Anhänger zu einer virtuellen Quasselrunde ein und plauderte dabei zum allerersten Mal aus dem Babynähkästchen. Ein echter Kinder-Kracher: Die Turteltauben hatten eigentlich mit einem Hosenmatz gerechnet! "Wir dachten, dass wir einen Jungen bekommen würden. Wir waren so überrascht", gab die frischgebackene Mama zu. Auch die Reaktion ihrer BFF Jordyn Woods (20) kam in dem Q&A zur Sprache: "Sie sagte: 'Okay, wie es aussieht, bekommen wir beide ein Baby'", erzählte Kylie. Jordyn spielte damit sicherlich darauf an, dass sie als "Tante" die junge Mama tatkräftig unterstützen wird.

Außerdem gestand sie, welche Kleinigkeit zu ihrem vollkommenen Schwangerglück gefehlt hätte: Sushi. Dagegen hatte sie ein Gelüst absolut überraschend überfallen: Kylie war monatelang von den gefrorenen Waffeln "Eggos" besessen. Ein kulinarisches Auf und Ab, was sich aber gelohnt hat: Heute ist die brünette Beauty mächtig stolz auf ihren Wonneproppen Stormi Webster!

Bob Levey/Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei einem Basketballspiel

Instagram / kyliejenner Jordyn Woods und Kylie Jenner im Januar 2017

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

