Ihn konnte "Let's Dance"-Quasselmaus Victoria Swarovski (24) wohl immer noch nicht überzeugen: Seit zwei Wochen moderiert die Kristallerbin an der Seite von Daniel Hartwich (39). Für ihr unsicheres Quatschdebüt in der Auftaktshow musste die Blondine allerdings einiges an Kritik einstecken. Am Freitag konnte sie mit ein paar kleinen, bekannten Tricks bereits den einen oder anderen Zuschauer auf ihre Seite ziehen – Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darsteller Jan Leyk (33) gehört aber eindeutig noch immer nicht zu "Team Vici"!

Während der letzten Liveübertragung saß auch der Schauspieler gespannt vor der Flimmerkiste. Sein Zwischencheck zur ersten Werbepause fiel für Sylvie Meis' (39) Nachfolgerin leider nicht so erfreulich aus: "Neues Saufspiel: Immer, wenn die Swarovski sich verspricht oder eine Kusshand in die Kamera wirft, einen trinken", schrieb Jan in seiner Instagram-Story.

Ein ver­hee­render Hashtag machte den Seitenhieb komplett: "#Eine Werbepause und voll wie Harald", lachte er über Victorias Moderation. Aber nicht nur der freche Fernsehstar wurde mit der neuen Dame auf der TV-Bühne wohl einfach nicht warm: Einige Zuschauer forderten sogar, dass ihr Headset dauerhaft an Daniels Vertretung Oliver Geissen (48)

vergeben werden solle.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Victoria Swarovski in der zweiten Folge von "Let's Dance" 2018

Anzeige

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyks Instagram-Story

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Oliver Geissen und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de