Eine glühende Erinnerung an einen sonnigen Tag: Elena Carrière (22) hat sich einen ordentlichen Sonnenbrand geholt! Das Model, das sich seit seiner Teilnahme am Germany's next Topmodel-Casting im Business etabliert hat, verbringt aktuell viel Zeit in Kapstadt. Elena teilt aber nicht nur die tollen Momente mit ihren Followern: Die Sonne Südafrikas bereitet ihr nicht nur Glücksmomente, sondern auch ungewollt rote Bäckchen.

Autsch! Ein Blick in die Instagram-Story der angehenden Schauspielerin zeigte ihren Fans am Samstag: Elenas Wangen dürften gerade mächtig schmerzen. "Fehler meines Lebens", schrieb die GNTM-Finalistin zu einem Clip, der ihr verbranntes Gesicht zeigt. Nur wenige Stunden vorher hatte die 22-Jährige die Sonne über Kapstadt noch als ihren Favoriten bezeichnet – eine Liebe, die schließlich doch zu heiß für die braunhaarige Beauty wurde!

Seit Anfang März hält sich Elena in der südafrikanischen Hauptstadt auf. Dank Social Media und Fernseh-Auftritten müssen ihre Anhänger aber auch in dieser Zeit nicht auf sie verzichten. Erst vor wenigen Tagen wagte sich das Model in der Serie "Einstein" auf ganz pikantes Terrain und spielte eine intime Szene mit Tom Beck (40).

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Ex-GNTM-Kandidatin

Christian Augustin/Getty Images Elena Carrière beim German Boxing Award

Instagram / elenacarriere Elena Carrière an der Kap-Spitze in Südafrika

