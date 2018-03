Nach den Erfahrungen ihrer Eltern leben? Für Elena Carrière (22) kommt das nicht infrage. Die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (67) modelt nicht nur, sondern tritt nun auch in die großen TV-Fußstapfen ihres Papas. Auf dessen gut gemeinte Ratschläge legt die Ex-GNTM-Finalistin aber keinen Wert, wie sie im Promiflash-Interview betont: "Ich muss sagen, da bin ich doch noch ein bisschen auf Distanz. Ich möchte auch eigentlich eher mein eigenes Ding machen, was das angeht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de