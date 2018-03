Netzerfolg für KJ Apa (20)! Der gut aussehende Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Show Riverdale bekannt. Dass aber noch ganz andere Talente in dem Archie-Darsteller stecken, konnte er schon 2012 unter Beweis stellen. Damals veröffentlichte der Rotschopf nämlich ein eigenes Album. Jetzt sieht es aber so aus, als hätte das Multitalent auch noch das Zeug zum waschechten Influencer: KJ ist mittlerweile der Neuseeländer mit den meisten Followern auf Instagram!

Ganze 6,2 Millionen User folgen dem 20-Jährigen schon auf der Foto-Plattform. Damit hat Keneti James Fitzgerald – wie KJ mit richtigem Namen heißt – die bisherige Rekordhalterin Lorde (21) gleich um mehr als 200.000 Abonnenten überholt. Ob diese plötzliche Social-Media-Erfolgswelle mit der neuen Staffel seiner Serie oder vielleicht doch eher mit seinen meist lustigen Posts und coolen Selfies zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Ein Ende ist jedenfalls noch nicht in Sicht. Die Followerzahlen des TV-Stars steigen immer weiter.

Außerhalb von Neuseeland hat KJ es aber noch mit ganz anderer Konkurrenz zu tun. Im internationalen Vergleich steht Selena Gomez (25) unangefochten an der Spitze. Sage und Schreibe 134 Millionen Fans tummeln sich regelmäßig auf ihrem Profil.

