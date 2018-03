Pippa Middleton (34) wird dieses Jahr doppelt Tante! Dass ihre Schwester Herzogin Kate (36) und deren Gatte Prinz William (35) zum dritten Mal Eltern werden, ist bereits seit mehreren Monaten bekannt. Der royale Sprössling soll voraussichtlich im April auf die Welt kommen. Pippa darf sich aber über noch einen Neffen oder eine Nichte freuen: Ihr Schwager Spencer Matthews, der Bruder ihres Gatten James Matthews (42), wird zum ersten Mal Papa!

Der 28-Jährige ließ die Baby-Bombe auf seinem Instagram-Account platzen. "So, ich werde also Vater. Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Zeit mit der Liebe meines Lebens, Vogue Williams, zu verbringen. Wir fühlen uns wahrlich gesegnet." Seine Verlobte äußerte sich via Social Media ebenfalls und klang genauso überglücklich. "Mit dir zusammen zu sein Spencer, ist das Beste, was mir je passiert ist. Du bist ein Traum." Die werdenden Eltern sind seit einem Jahr zusammen. Vor einem Monat stellte der Brite seiner Auserwählten die Frage aller Fragen – und sie sagte natürlich: ja!

Der Schwager von Pippa ist in Deutschland kein bekannter Promi, doch in England ist der Vater in spe ein Reality-Star: Berühmt wurde er 2011 durch das Format "Made in Chelsea", 2012 war er der Rosenkavalier in der britischen Ausgabe von Der Bachelor und 2015 ging er für "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" ins australische Dschungelcamp.

Stuart C. Wilson / Freier Fotograf / Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews in London 2017

John Phillips / Freier Fotograf / Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den National Television Awards 2018

WENN.com Spencer Matthews bei Pippas Hochzeit

