Hochschwanger und so schön! Herzogin Kate (36) sieht man die Vorfreude auf das dritte Kind regelrecht an: In den letzten Wochen überstrahlte die Gattin von Prinz William (35) alle. Hatte sie noch zu Beginn der Schwangerschaft mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen, wirkte sie zuletzt entspannter und schöner denn je. Nun überzeugte die bald dreifache Mami in einem besonders stimmigen Look zum St. Patrick's Day!

Am Samstagmittag wurde in Hounslow, England die traditionelle St. Patrick's Parade mit dem Herzog und der Herzogin von Cambridge gefeiert. Anlässlich des irischen Feiertags präsentierte sich die hochschwangere Kate in einem smaragdgrünen Button-Down-Mantel mit schwarzem Kragen und abgestimmten Barett. Mit einem Strahlen im Gesicht trotzte die royale Beauty den eisigen Temperaturen und glänzte mit ihrer wunderschönen Babykugel. Nach der Parade ging es dann für das königliche Pärchen ins Warme zum Mittagessen mit den Gardisten.

Dies dürfte einer ihrer letzten Auftritte in der Öffentlichkeit gewesen sein. Die 36-Jährige befindet sich im achten Monat und bereitet sich schon so langsam auf die Niederkunft vor. Ihr Baby möchte Kate im Kreise ihrer Liebsten im St. Mary's Krankenhaus in London zur Welt bringen.

Andrew Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei der St Patrick's Day Parade 2018

Anzeige

Andrew Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate bei der St Patrick's Day Parade 2018

Anzeige

Euan Cherry/WENN.com Herzogin Kate bei einem Besuch in Sunderland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de