Seit Kurzem heißt es endlich wieder: Let's Dance! Um auf dem Tanzparkett glänzen zu können, wird natürlich trainiert, was das Zeug hält. Promis und Profitänzer werden in den kommenden Wochen viel Zeit miteinander verbringen, umso wichtiger ist es, dass die Chemie stimmt. Doch wie ist die Stimmung wirklich hinter den Kulissen? Das verriet Tanzcoach Christian Polanc (39) jetzt im Promiflash-Interview.

"Ich glaube, das wird eine lustige Staffel", plauderte der 39-Jährige aus dem Nähkästchen und erklärte im Gespräch mit Promiflash, warum: "Gerade über die Kennenlernshow kriegt man da relativ schnell eine Connection. Schneller als zu den Zeiten, in denen man keine Kennenlernshow hatte, weil man erst mal so als Team auftritt." Bevor die Staffel so richtig losging, hatten Kandidaten und Trainer in besagter Auftaktshow Zeit, sich langsam zu beschnuppern.

Dass es beim aktuellen "Let's Dance"-Cast harmonisch zugeht, konnte Promiflash live im Studio beobachten. Kurz vor den Shows versammelt sich die Crew, wie in den Jahren zuvor, in der Mitte der Tanzfläche und motiviert sich gegenseitig. Während einer "Let's" ruft, antwortet der Rest des Tanzzirkels mit "Dance".

