Ihr geht ganz schön die Düse. Seit Kurzem muss Iris Mareike Steen (26) bei Let's Dance ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Für die GZSZ-Darstellerin ist das Tanzparkett absolutes Neuland – doch mit Christian Polanc (39) hat sie einen absoluten Profi an ihrer Seite. Tag für Tag übt das Duo, was das Zeug hält, doch auch das kann der quirligen Blondine nicht die Aufregung nehmen. Auf die Frage, vor was die Schauspielerin in der kommenden Woche Angst habe, gab's im Promiflash-Interview eine klare Antwort.

"Ja vor allem! Ein bisschen Angst gehört dazu, glaube ich", gestand Iris kurz nach der letzten Show. Dass die Nervosität nächsten Freitag besser wird, glaube sie übrigens nicht. "Wir werden einfach so trainieren, wie wir jetzt auch trainiert haben", erklärte sie weiter, fügte aber prompt hinzu: "Das hat trotzdem nicht geholfen, dass die Angst weg war, aber das ist in Ordnung. Das ist Nervenkitzel."

Dabei muss die 26-Jährige eigentlich keine große Angst haben. Mit ihren 15 Punkten gehörte sie nämlich nicht zu den schlechtesten Kandidaten der zweiten Show – sicherte sich mit dieser Punktzahl eine Platzierung im Mittelfeld und kam sogar ohne zittern zu müssen eine Runde weiter.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance"

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidatin Iris Mareike Steen

Andreas Rentz / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar

