Fliegen bei den beiden frisch verlobten Game of Thrones-Stars Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) etwa schon die Fetzen? Immerhin flog der langhaarige Schönling, der durch seine Rolle als Jon Snow in der HBO-Fantasyserie Berühmtheit erlangte, neulich zu Hause raus. Doch von einer Krise keine Spur! Rose schmiss ihren Gatten in spe nur aus der gemeinsamen Bleibe, weil sie nicht wissen wollte, was in der finalen Staffel passieren wird.

Gewiss, als eingefleischter "Game of Thrones"-Fan ist es nicht einfach, mit jemandem zusammenzuwohnen, der weiß, wie die Geschichte ausgeht. Kit, der seit der ersten Folge dabei ist, sitzt nun einmal an der Quelle. In der amerikanischen Talkshow Late Night with Seth Meyers gestand seine Verlobte nun, dass ihr Herzbub prompt seine Sachen packen und gehen musste, nachdem ihm letzten Sommer das Drehbuch für die neue Staffel zugeschickt worden war. "Ich kann seinen Gesichtsausdruck lesen. Seine Augen verraten, was passiert. Und wenn er erstarrt, dann weiß ich: Jemand stirbt", verriet die schöne Schottin, die bis zu ihrem Serientod selbst in "Game of Thrones" mitgespielt und die Rolle der Kämpferin Ygritte übernommen hatte. Wie der Rest der Welt sei Rose voller Vorfreude auf die achte Staffel, die erst im nächsten Jahr ausgestrahlt wird.

Zwischen den beiden Charakteren Jon Snow und Ygritte knisterte es in der Serie gewaltig. Und auch im wahren Leben konnten Kit und Rose bald schon ihre Finger nicht mehr voneinander lassen. Die beiden wurden ein Paar. Letztes Jahr ging dann außerdem die erfreuliche Nachricht um die Welt, dass die beiden sich sogar verlobt hatten.

Eamonn M. McCormack/Getty Images Rose Leslie bei den "The Olivier Awards 2017"

Daniel Deme/WENN.com Rose Leslie und Kit Harington bei den "Olivier Awards" 2016

Ben Gabbe/Getty Images Rose Leslie auf der Weltpremiere von "The Good Fight"

