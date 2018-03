Grüß Gott und Servus! In Patrick Schwarzenegger (24) steckt mehr Österreich, als man glaubt. Der Sohn des österreichischen Action-Helden Arnold Schwarzenegger (70) und der Nichte Kennedys, Maria Shriver (62), startet mit dem Film „Midnight Sun“ (Kinostart 22. März) seine eigene Filmkarriere und tritt somit in die großen Fußstapfen seines Vaters. Jetzt verriet er, wie verbunden er mit der Kultur seines Dads ist.

Der hübsche Spross des "Terminators" ist in Los Angeles aufgewachsen, fühlt sich aber in Österreich sehr wohl und besitzt drei Lederhosen. Erst kürzlich haben Vater und Sohn einen Männertrip zu einem Skirennen nach Kitzbühel gemacht, verriet er der Bild. Außerdem liebe er deutsches Essen, das es früher oft im Hause Schwarzenegger gegeben habe. Der 24-Jährige plauderte weiter über seine Vergangenheit, in der Arnie seine Kids mit Matheaufgaben auf Deutsch terrorisierte. Solange bis Patricks Mum einschreiten musste: "Im Halbschlaf fing ich an, auf Deutsch zu zählen. Dann sagte meine Mutter meinem Vater, dass es vielleicht langsam reiche.“

Man könnte vermuten, der Ex von Miley Cyrus (25) ruhe sich auf seinem Namen aus. Doch er beteuerte, er verfolge seine eigenen Ziele und Träume: "Ich wollte und will noch immer meine eigene Identität erschaffen. Ob das nun das Schauspielern ist oder ob ich eines Tages, wie mein Vater in die Politik gehe – dann nur, weil ich es will." Aber auf Arnies Ratschläge würde er immer noch gerne hören.

Splash News Patrick Schwarzenegger

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Patrick Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de