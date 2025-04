Darum nahm Patrick Schwarzenegger beim "White Lotus"-Dreh zu

Patrick Schwarzenegger (31) ist dank seiner Rolle als Antagonist Saxon Ratliff in "The White Lotus" derzeit besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Kürzlich gab der Promi-Spross sogar neue persönliche Details zu den Dreharbeiten preis. Er verriet im Gespräch mit Men's Health, dass er während des Aufenthalts am Set in Thailand ungefähr sieben Kilogramm an Gewicht zugelegt hatte – insbesondere wegen seines harten Fitnesstrainings! "Ich habe es immer geliebt, zu trainieren. Wir sind damit aufgewachsen", erklärte er und bezog sich dabei auf seinen muskulösen Papa Arnold Schwarzenegger (77).

Der US-Amerikaner erläuterte, dass er sein Trainingsprogramm und seine Ernährung je nachdem verändere, wie die Figur aussehen soll. Patrick erinnerte sich, dass er am ersten Tag am Set mit freiem Oberkörper am Pool gedreht habe und dann später noch einmal eine ähnliche Sequenz aufnahm: "Dann, etwa vier Monate später, drehten wir eine weitere Szene ohne Hemd am Pool für Folge drei. Das ist wirklich lustig. Wenn man genau hinsieht, sieht man den Unterschied, wie viel ich zugenommen habe." Demnach sei er in der späteren Episode viel "brauner und muskulöser", da er neben dem harten Training jeden Tag Hühnchen und Reis und Pad Thai gegessen hatte.

Der 31-Jährige sorgte erst kürzlich für Gesprächsstoff, als er in der "The Drew Barrymore Show" gestand, einige Episoden der Serie lieber ohne seine Eltern anschauen zu wollen. Der Schauspieler verriet, dass bestimmte Szenen besonders freizügig seien und die erste Episode ihn bereits nervös gemacht habe, da er sich auf dem Bildschirm vor den Augen seines berühmten Vaters und seiner Mutter Maria Shriver (69) entblößt habe. "Die nächsten Folgen werde ich lieber alleine schauen", hatte er daher klargestellt.

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

Getty Images Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

