So eine süße Geschlechterüberraschung gab es wohl noch nie: Kurz vor Weihnachten schlossen Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Sencer (24) und ihr Ehemann Daniel ihr erstes gemeinsames Töchterchen in die Arme. Noch bevor sich die werdenden Eltern aber ganz offiziell zwischen pinken und blauen Stramplern entscheiden konnten, machte sich die kleine Prinzessin auf einem Robbie Williams (44) Konzert doch glatt selbst bemerkbar! "Wenn es bei dem Lied strampelt, dann ist es ein Mädchen", prophezeite Incis Mama während des Schmusesongs "Angel" – und lag damit goldrichtig!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de